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برلمان

نائب:إرادة المصريين قهرت الصعاب في ملحمة السفينة "إيفرجرين" وردت علي كل الأكاذيب

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:42 م
النائب اللواء خالد
النائب اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب
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فريدة محمد
أشاد النائب اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى عن حزب مستقبل وطن ، بالجهود المصريه الخالصه لتعويم السفينة "إيفر جرين" الجانحه فى قناة السويس مؤكدا أن القوات المسلحه بكافة تشكيلاتها وأيضا الخبراء والقيادات والفنيين فى هيئة قناة السويس قاموا بجهد جبار يستحق الإحترام والتقدير والاعتزاز بهذه الجهود المخلصه والوطنيه الخالصه التى تثبت أن إرادة المصريين قهرت الصعاب والمستحيل وتعد هذا النجاح ملحمة تضاف الى ملاحم المصريين .

واضاف "خلف الله" فى بيان صحفى له أن أعداء الوطن وقوي الشر إعتقدوا أن مصر لن تستطيع تعويم السفينه بمفردها ولكنهم فشلوا فى قراءة التاريخ فمصر بلد المعجزات وأبناؤها دائما متقدمين وأصحاب خبرات عالميه واسعه تفوق كل المعجزات وماحدث يضاف لرصيد مصر.

وتابع خلف الله بان الانجاز الذي تحقق شهادة ووسام للارادة المصريه التي تحققت وبلورت رؤية وعزيمة المصريين المخلصين لوطنهم وردت علي كل الاكاذيب التي روجت بعدم قدرة المصريين علي التصرف في الازمه ، وقامت الفرق المصرية المشكلة لحل الازمه بتعويم السفينة بايادي مصريه دون اللجو الي اي خبرات اجنبية ، مما دلل علي كفاءة العاملين بقناة السويس وكافة الاجهزة التنفيذيه العامله في هذا المجال.

واكد خلف الله ان جميع نواب البرلمان يدعمون مجهودات هيئة قناة السويس لتحقيق النجاحات والانجازات ،وذ--طالب خلف الله بدعم هيئة بكافة الامكانيات الفنية واللوجستيه الحديثه حتي تتمكن في المستقبل من تلافي اي طاري او اي عوائق يمكن ان تعطل عمل الشريان الحيوي التجاري العالمي قناة السويس المصرية.
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