نائب: السفينة البنمية الجانحة تحولت إلى "جامحة" بفضل إرادة المصريين





أشاد النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بالجهود القوية التي بذلتها الدولة المصرية من أجل تعويم السفينة البنمية الجانجة "إيفر جيفن"، مؤكدا أن ما حدث دليل على أن الإرادة المصرية لا تعرف المستحيل كما أنها رسالة لجميع دول العالم خاصة الحاقدين والشامتين بأن مصر قادرة على تخطي الصعاب والأزمات بفضل عزيمة رجالها ودعم شعبها.





وأضاف أمين في بيان له، أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تحركت سريعا منذ بداية الأزمة، حيث واصل رجال هيئة قناة السوبس العمل ليل نهار منذ بدء الأزمة وحتى الساعات القليلة الماضية، حتى تحركت السفينة وتحولت من "جانحة" إلى "جامحة" بفضل إرداة المصريين، التي أعادت الأمور إلى نصابها الطبيعي، مشددا على أن هذه الأزمة أكدت أهمية قناة السويس وتأثيرها في حركة التجارة العالمية.





وتابع النائب أن هذا الحدث حظى باهتمام واسع من قبل دول العالم، الأمر الذي يعكس مكانة قناة السويس كواحدة من أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم، خاصة في نقل البضائع، كما عكس أهمية قناة السويس الجديدة التي تعد هي الآخرى واحدة من أهم المشروعات القومية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.



