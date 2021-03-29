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مرأة

لا تتجاهليها .. 4 أعراض لمشكلات صحية خطيرة ينبغى عدم تجاهلها

الإثنين 29/مارس/2021 - 04:44 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
لقد اعتدنا على تجاهل بعض المشكلات الصحية البسيطة حيث يميل الغالبية إلى افتراض أن المشكلات الصحية البسيطة ستختفي بعد مرور بعض الوقت دون مساعدة الطبيب.

ونقدم إليك وفقا لموقع برايت سايد 4 علامات مرضية  ينبغى عدم  تجاهلها حتى لو لم تكن تبدو كمشكلة كبيرة.

1. التعب وصعوبة التنفس بعد نزلة برد خفيفة
يُعتقد أن الأعراض الرئيسية للالتهاب الرئوي هي سعال طويل الأمد وحمى، ومع ذلك ، فإن الالتهاب الرئوي الخفي هو أيضًا عدو لصحتك ، ولسوء الحظ ، ليس نادرًا كما تعتقد. إذا كنت قد أصبت مؤخرًا بنزلة برد وما زلت تواجه صعوبات في التنفس أو شعرت بالتعب الشديد بعد يوم عمل ، فقد يكون ذلك علامة على وجود التهاب رئوي خفي. يمكن أن تكون هناك أعراض أخرى أيضًا ، مثل الصفير أثناء الزفير والاستنشاق والتهيج والشحوب. سيكون من الحكمة زيارة الطبيب في هذه الحالة.

2.  نتوء في أي مكان بالجسم.
عادةً ما تكتفين مع الفحص الذاتي بعد النتوءات في أي مكان من الجسم فقد تكون أعراضًا لأمراض أكثر خطورة.

3. تساقط الشعر المفرط
لا شك أن جهاز الغدد الصماء يؤثر على جميع العمليات التي تحدث في الجسم. لهذا السبب من المهم مراقبة حالتك الصحية للغدة الدرقية . من العلامات التي تدل على وجود خلل في هرموناتك تساقط الشعر المفاجئ أو تغير في بنية الشعر.

 إذا كنت تعانين من التهيج والإرهاق وتغيرات الوزن وعدم انتظام الدورة الشهرية بالإضافة إلى تساقط الشعر. إنها علامة على أنه يجب عليك على الأرجح زيارة اختصاصي الغدد الصماء بدلًا من اختصاصي أمراض الشعر.

4. ضيق في التنفس يظهر فجأة
عادة ما يعرف الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مرتبطة بالجهاز التنفسي أسباب ضيق التنفس لديهم.
ولكن ماذا تفعل عندما يبدأ ضيق التنفس فجأة وبدون أي سبب؟ فقد يكون سبب لارتجاع المريء ومشاكل في القلب فمن الأفضل أن تستكشف المزيد مع طبيبك.
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