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خلي بالك من سمعة مصر.. الفريق أسامة ربيع يكشف عن رسالة السيسي له منذ جنوح السفينة

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:53 م
تعويم السفينة الجانحة
تعويم السفينة الجانحة
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هاني حسين
وجه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعته تطورات تعويم السفينة البنمية لحظة بلحظة.

وقال أسامة ربيع في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، "أشكر الرئيس السيسي على تواصله معنا أكثر من مرة في اليوم للاطمئنان على سير عمليات التعويم، وكنت أبلغه بتفاصيل كل التطورات".

وأضاف أسامة ربيع "بسواعد رجال هيئة قناة السويس الأبطال نجحنا في تعويم السفينة، وكان أمامنا سمعة مصر، والرئيس السيسي  قال لي في أول يوم منذ جنوح السفينة "خلي بالك من سمعة مصر".

وتابع أسامة ربيع "في أي مكان آخر في العالم كان يحتاج لتعويم السفينة إلى عدة شهور، ولكننا تمكننا من تعويم السفينة في أيام قليلة فقط".

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