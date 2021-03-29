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رياضة

خوفا من ريال مدريد وبرشلونة.. ليفربول يدرس تجديد عقد محمد صلاح

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:38 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشفت بعض التقارير الإنجليزية عن نية نادي ليفربول في تجديد عقد محمد صلاح نجم الفريق والمنتخب الأول في ظل حاجة الفريق له  وخاصة بعد تردد أنباء حول قرب انضمامه لـ أحد قطبي الكرة الإسبانية.

وأكدت صحيفة " ليفربول ايكو " أن ليفربول يسعى خلال الفترة المقبلة لتجديد عقد محمد صلاح للحفاظ على استقرار الفريق خلال الفترة القادمة.

وأضافت أن مجلس الإدارة لا يمانع في تجديد العقد في الوقت الراهن على الرغم من استمرار تعاقده مع الفريق نهاية موسم 2023 .

ويشارك محمد صلاح مع المنتخب الأول اليوم بمواجهة جزر القمر في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية. 
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