"نقل النواب" تناقش طلبات الإحاطة بشأن تكرار الحوادث بمزلقان طهطا البحري

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا بسوهاج ، بشأن تكرار الحوادث التى يترتب عليها مصرع العديد من المواطنين بمزلقان طهطا البحرى " مزلقان التجارة" فى سوهاج.









وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، انه بعد تشغيل كوبرى طهطا العلوى عام 2017، أغلقت هيئة السكة الحديد مزلقان طهطا البحرى "مزلقان التجارة " امام حركة مرور السيارات وتركته امام حركة مرور المشاه دون وجود اجراس انذار او منبهات ضوئية مما يترتب عليه وقوع العديد من الحوادث وتسبب في مصرع حوالى عشرة مواطنين خلال السنوات الماضية.









وطالب نائب طهطا بضرورة قيام هيئة الطرق والكباري و هيئة السكة الحديد بسرعة تنفيذ اعمال كوبري المشاة بعد أن تم توفير الاعتمادات المالية له واسناد أعمال تنفيذه واستلامه من الشركة المسند إليها تنفيذه من شهر ديسمبر ٢٠١٩.









وقال إنه رغم مرور أكثر من عام ونصف لم يتم بدء التنفيذ حتي الآن وهناك تقاعس شديد في التنفيذ نتيجة الخلاف ما بين هيئة الطرق والكباري وهيئة السكة الحديد التي تطالب برسوم مالية مبالغ فيها جدا مما يعطل اعمال التنفيذ، مؤكدا على ضرورة إعادة تشغيل مزلقان السكة الحديد بشكل كامل أمام حركة مرور السيارات والمشاة واعادة جميع التنبيهات الصوتية والضوئية حفاظا علي أرواح اهلنا من المواطنين.









كما طالب سالم، بتحديد المسؤولية نحو كل من تقاعس أو أهمل فى عمله، وترتب عليه زهق أرواح المواطنين.









وأوصت لجنة النقل والمواصلات خلال اجتماعها، بضرورة قيام محافظة سوهاج بمخاطبة وزراة النقل وهيئة الطرق والكباري و هيئة السكة الحديد بسرعة البدء في تنفيذ كوبري المشاة ، فضلا عن التزام وزارة النقل و الهيئتين التابعتين لها بسرعة البدء في التنفيذ.









وطالبت بموافاة اللجنة خلال يومين بالمبالغ المالية التي تطلبها هيئة السكة الحديد من هيئة الطرق والكباري لدراسة السند القانوني لها وهل مبالغ فيها من عدمه، واكدت اللجنة علي ضرورة حل المشكلة حتي إذا لزم الأمر تحمل الهيئتين للتكلفة مناصفة مع تحميلهم مسؤولية أي أرواح تزهق نتيجة عدم سرعة التنفيذ.