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محافظات

27 حاوية جديدة لدعم منظومة النظافة في مطاي شمال المنيا

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:39 م
27 حاوية جديدة لدعم
27 حاوية جديدة لدعم منظومة النظافة في مطاي شمال المنيا
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ايمن رياض
قامت أجهزة محافظة المنيا بدعم منظومة النظافة ب 27 حاوية للقمامة في  مدينة مطاي في إطار حرص الدولة على معالجة مشكلة القمامة في المدن والقرى، وإضفاء مظهر جمالي وحضاري على المدينة.

قال خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة مطاي ، إن الحاويات التي سيتم توزيعها على مدينة مطاي جاءت ضمن تنفيذ توجيهات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ، للاهتمام برفع مستوى البيئة العامة وتحقيق رضا المواطنين، ورفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري وتسهيل عمل سيارات جمع القمامة والقضاء على إلقاء القمامة بالشوارع.

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أوضح عبد الرؤوف أن المحافظ وجه رؤساء المدن بتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة ورفع معدلات التشغيل للمعدات المستخدمة. 

أشار عبد الرؤوف إلى اهتمامه بتقديم أوجه الدعم وتذليل العقبات وتوافر الإمكانات قد الإمكان لرفع مستوى منظومة النظافة ككل خاصة بالشوارع والميادين ورفع الأتربة من جوار الأرصفة وتدعيم الإنارة العامة بالشوارع والاهتمام بالمظهر الجمالي للمحافظة. 

مناشدا المواطنين بالالتزام بإلقاء القمامة داخل الصندوق للحفاظ على نظافة المدينة.

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