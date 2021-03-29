أزمات أخرى للسفينة المكروبة.. من يتحمل الغرامة وسبب عدم السماح بمغادرتها مصر.. أستاذ قانون دولي يجيب

نجحت عملية تعويم السفينة البنمية «إيفر جيفن» التابعة للشركة التايوانية «إيفر جرين» لتفتح مجالا للحركة بقناة السويس من جديد، ليظل السؤال عن مصير السفن العالقة وتضرر قناة السويس على مدار الأيام الماضية.





تواصل «صدى البلد» مع د. أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام، والذي أوضح أن تعويم السفينة الذي جرى بالسواعد المصرية وكوادر هيئة قناة السويس يعد إنجازا تاريخيا ضخم غير مسبوق في كافة المضايق والممرات العالمية، في كافة أرجاء المعمورة ودون مبالغة، متابعا أنه حين ترسو الناقلة البنمية في البحيرات المُرة ستقوم هيئة التفتيش البحرية بالفحص الكلي الشامل للناقلة العملاقة للتأكد من صلاحيتها وكفاءتها للإبحار مرة ثانية.





وكذلك التأكد من خطورة احتمالية تلويثها لمياه قناة السويس حين تغادر إلى وجهتها في ميناء روتردام في هولندا، ويقول: "كما سيتم الفحص الفني الشامل لبدن السفينة بواسطة الغطاسين من الضفادع البشرية للتأكد من عدم وجود أية ثقوب أو شروخ أو إصابات في بدن السفينة نتيجة عملية التعويم ثم القطر إلى البحيرات المُرة".





وبحسب ما أوضح فإنه وفقا لسلامة السفينة توصف بحريا بـ «السفينة المكروبة»، و التي يلزمها إجراءات عاجلة فحصية و مساعدات حتي تتعافى من حالة الكرب و تصبح كفؤ للإبحار ثانية لوجهتها إلي روتردام– هولندا، ويقول: "إذا تيقنت السلطات البحرية المصرية أن السفينة لم تعد أهل للإبحار ثانية فستقوم باحتجازها، ولن تسمح لها بمغادرة مصر في هذه الظروف".





وبالنسبة إلى التعويضات والتأمينات والمطالبات أوضح أستاذ القانون الدولي أن الشركة المالكة للناقلة البنمية، ستقدر هذه المبالغ التعويضية سواء لشركات الشحن أو المصدرين الذين قاموا بتصدير شحناتهم على السفينة، فضلا عن المستوردين سواء في هولندا أو في أي دولة أوروبية، نتيجة التعطل في توريد هذه الشحنة الضخمة التي ناهزت 20 ألف حاوية على متن الناقلة.





وعن تقدير المبلغ، أشار إلى أنه لن يتم تقدير هذه المبالغ من قبل الشركة المالكة للناقلة في هذه اللحظة ولكن بعد انتهاء لجنة تقصي الحقائق الفنية المتعددة الجنسيات وهنا ستطرح الشركة المالكة للناقلة المبلغ الافتراضي للتعويض على هيئة قناة السويس المصرية، وذلك وفق مفاوضات ثنائية بين الجانبين، تستتند على الخلاصات القانونية والفنية للأسباب المختلفة التي أدت إلى وقوع الحادث غير المسبوق.





وإذا حدث نزاع بين الطرفين حول قيمة التعويضات المستحقة لهيئة قناة السويس فسيحال ذلك النزاع إلى المحكمة المصرية المختصة، لإصدار قرارها في ذلك الشأن.





وستقوم الشركات والمؤسسات والأفراد الذين لحق بهم خسارات اقتصادية ومالية ضخمة جراء ذلك الحادث بمطالبات فورية لشركة التأمين المؤمنة على السفينة، ولا يستطيع أحد الجزم بما إذا كان المبلغ التأميني على السفينة البنمية سيغطي هذه المطالبات التعويضي الشخمة سواء من هيئة قناة السويس المصرية أو كافة الأفراد والهيئات والشركات والمؤسسات السابق ذكرهم.





ومن بين العناصر العديدة التي ستضعها هيئة قناة السويس المصرية في حسبانها عند مطالبتها للشركة المالكة بالتعويض قيمة عمليات التكريك للتعويم والقطر لهذه الناقلة الضخمة، فضلا عن الخسارة الضخمة التي لم تتكبدها قناة السويس في تاريخها نتيجة إغلاق الممر الأهم والأبرز والأسرع بين قارة آسيا وأوروبا.