مهاب مميش: تعويم السفينة البنمية ملحمة وطنية ودليل على مدى أهمية القناة للعالم





قال الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لهيئة قناة السويس، إن تعويم السفينة البنمية يعد ملحمة وطنية، منوها إلى أن قناة السويس تغلق لأول مرة منذ أكثر من 54 عام، وهذا دليل واضح على مدى كفاءة وأهمية قناة السويس.





وأضاف "مميش" خلال مداخلته الهاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن جنوح السفينة يعد اختبار للعالم أجمع ودليل على مدى أهمية قناة السويس، مضيفا:"شوف لما قناة السويس وقفت العالم عمل أي".





وأشاد مستشار رئيس الجمهورية لهيئة قناة السويس، بالدور الذي قامت به هيئة قناة السويس من إدارة وعاملين، مشددا على أن هذه ملحمة وشرف للمصرين جميعا أمام العالم.





وأكد على ضرورة تدريس الأزمة للاجيال القادمة داخل هيئة ققناة السويس، مضيفا أنه يجب تحليل الحدث وتدريسة للمرشدين حتى نتفادى حدوث مثل هذه الأزمات مستقبليا، مشددا على أن الخطأ يقع في الأساس على قائد السفينة.



