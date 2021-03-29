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تظاهرات ببيروت احتجاجا على الجمود السياسي بلبنان..فيديو

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:24 م
تظاهرات ببيروت
تظاهرات ببيروت
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محمود محسن
اذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها خروج المئات من المحتجين في مظاهرة قادها الحزب الشيوعي اللبناني تنديدا بحالة الجمود السياسي الذي طغى على المشهد في البلاد.

الأمواج الهادرة من الجماهير الغاضبة لم يردعها الخوف من كورونا ولا انشغالُها بمجابهة ظروف الحياة الصعبة في ظل أزمة أتت على ما تبقى من اقتصاد لبنان تحت وطأة انهيار العملة التي فقدت 90% من قيمتها أمام الدولار وشح السيولة والدين العام الذي فاقت نسبته 150 % من الناتج الوطني الخام حسب أكثر التقديرات تفاؤلا.

ويبقى اللبنانيون دون حكومة منذ عدة أشهر يترنحون بين وزراء تصريف أعمال لا يملكون الكثير من الأوراق وحكومة قيد التشكيل بزعامة سعد الحريري وسط التجاذبات السياسية والطائفية والحسابات الدولية.

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