معنويات صلاح فى السماء .. منتخب مصر يجري عمليات الإحماء قبل مواجهة جزر القمر

وصلت حافلة منتخب مصر إلى ملعب استاد القاهرة قبل قليل لمواجهة جزر القمر فى السادسة مساء اليوم فى إطار لقاءات الجولة السادسة والاخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.



ويجرى الآن لاعبو منتخب مصر عمليات الإحماء وسط حالة معنوية مرتفعة من قبل محمد صلاح نجم المنتخب وزملاءه اللاعبين لتحقيق الفوز وتقديم أداء قوى.

وأعلن حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر تشكيل الفراعنة وضم كلا من محمد الشناوي لحراسة المرمي -علي جبر - محمود حمدي "الونش"- عمر جابر - عبدالله جمعه -عمرو السولية - محمد النني - محمد مجدي "افشه" - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية " محمد شريف.





ويجلس علي دكة البدلاء محمود عبدالرحيم "جنش " طارق حامد - محمد هاني - حسام حسن - مصطفي فتحي - احمد سيد زيزو- مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - محمد فاروق - ياسر إبراهيم - احمد ايمن منصور- اسلام عيسى .