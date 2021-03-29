سواعد مصرية.. مهاب مميش: تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس تم وفق دراسة علمية سليمة

قال الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لشؤون مشروعات محور قناة السويس، تعليقا على نجاح تعويم السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس، إن تعويم السفينة تم وفق دراسة علمية سليمة واستغلال المد والجزر والتيارات البحرية لتوفير مناخ كافي لتعويم السفينة.





وأضاف مهاب مميش في مداخلة هاتفية على قناة " سكاي نيوز عربية"، :" عملية تعويم السفينة كانت عملية حسابية علمية فضلا عن مجهودات رجال هيئة قناة السويس ".





وتابع مهاب مميش:" أحجام السفن أصبح أكبر وتحتاج إلى قاطرات أـكبر في الحجم كي تكون قادرة على التعامل مع اي مشكلة ".





واكمل مهاب مميش:" قناة السويس لم تغلق من عام 1967 وحتى الآن، وجنوح السفينة البنمية مشكلة تغلبنا عليها بفضل سواعد رجال هيئة قناة السويس ".