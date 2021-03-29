رغم تواجد عقود التجديد.. فرجاني ساسي لم يوقع لهذا السبب





وأكد عبد العزيز خلال تصريحاته في برنامج ملعب اون تايم المذاع على فضائية اون تايم سبورتس، إن الوضع المالي داخل نادي الزمالك سيئ للغاية، ولكن نحاول أن ندبر الأموال لتخطي الأزمة المادية.









وتابع: الزمالك يحاول تدبير 754 ألف يورو لسداد مستحقات فرجاني ساسي؛ لكي نستكمل المفاوضات معه.









وأشار رئيس الزمالك الى أن رحلة تونس، كان متواجدا بها "مهند عون" وكيل فرجاني، وتحدثنا معه لاتمام المفاوضات، ولكنه قال : "أريد الحصول على مستحقات اللاعب أولاَ، ثم التعاقد بعدها دون تردد".





ونوه بأن فرجاني ساسي يرغب في استكمال مشواره مع الزمالك بشدة، والزمالك يرغب في التجديد له، ونسعى لذلك في أقرب وقت.





وأضاف عبد العزيز أنه، حمل معه عقود تجديد التعاقد الخاصة بفرجاني ساسي تحسباََ للتوقيع، ولكن لم تتم بسبب استحقاق تقاضيه دفعته الأخيرة.