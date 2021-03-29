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محافظات

محافظ الشرقية يُشدد على غلق المعابر غير القانونية على خطوط السكك الحديدية

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:27 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
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محمد الطحاوي
كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدير هيئة السكك الحديدية بالشرقية بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، لرصد ومتابعة جميع المعابر غير القانونية على شريط السكة الحديد وغلقها، نظرًا لما تمثله تلك المعابر من خطورة بالغة على أرواح المواطنين ولضمان إنتظام حركة سير القطارات.

جاء ذلك خلال ترأس المحافظ لإجتماع المجلس التنفيذي بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، والمهندس محمد الصافي  السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ، ومديري الإدارات النوعية ، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

وأكد محافظ الشرقية  على مدير هيئة السكك الحديدية بالشرقية ضرورة تفعيل وحدة المراقبة لعدم السماح بإنشاء معابر غير قانونية وعدم إعادة فتح أي معابر مغلقة على خطوط السكك الحديدية، والتى  يترتب عليها  خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة وقال المحافظ  كل منا يقوم بدوره طبقًا للقانون ، مشددًا على ضرورة  اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

ووجه المحافظ مدير هيئة السكك الحديدية بالشرقية بعدم السماح بإستخراج تصاريح حق إنتفاع لأي جهة إلا بعد الرجوع للمحافظة واتخاذ كافة الإشتراطات القانونية والحماية المدنية.

وأكد محافظ الشرقية، خلال الإجتماع، على ضرورة التنسيق والتكامل بين جهات العمل المختلفة والعمل على تذليل جميع العقبات التي تواجه تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وإلزام الشركات المنفذه بالجدول الزمني المحدد لنهو تلك المشروعات ، لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
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