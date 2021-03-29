البرلمان العربي يشيد بنجاح الجهود المصرية في إنهاء أزمة السفينة الجانحة

أشاد البرلمان العربي بالجهود الكبيرة التي بذلتها جمهورية مصر العربية لإنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس، والتي أسفرت عن عودة حركة الملاحة الدولية إلى مسارها الطبيعي مرة أخرى بالقناة.









وهنأ رئيس البرلمان العربي عادل العسومي - في بيان صحفي اليوم الاثنين - قيادة وحكومة وشعب مصر بهذا الإنجاز العظيم، مثمنًا الاهتمام الكبير الذي حظيت به هذه الأزمة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وجه بتسخير كافة الإمكانيات لحل الأزمة في أقصر وقت ممكن.







