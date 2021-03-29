مدحت صالح يطرح أغنية زى غيرنا .. فيديو

كانت الزوجة الأولى للفنان مدحت صالح "ليلى صديق" نشرت تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن عن إصابة ابنها أدهم وإجرائه عملية جراحية.





وقالت ليلى : "ادهم ابنى لسه خارج من غرفة العمليات .. ربنا يتمم شفاه على خير ويطمن قلبى عليه". ولم تكشف ليلى عن أي تفاصيل أخرى خاصة بالسبب الذى دفع أدهم لإجراء عملية جراحية.