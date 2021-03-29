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فن

مدحت صالح يطرح أغنية زى غيرنا .. فيديو

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:28 م
مدحت صالح
مدحت صالح
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أحمد إبراهيم
طرح المطرب مدحت صالح اغنية جديدة بعنوان "زى غيرنا" وذلك عبر قناته على موقع اليوتيوب. 

الاغنية من كلمات أيمن عز والحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق وتم تسجيل الاغنية فى الاستوديو الخاص بالفنان مدحت صالح. 

وأقام مدحت صالح حفلا غنائيا فى دار الأوبرا ضمن مهرجان الموسيقى العربية فى نهاية العام الماضى. 

وقدم مدحت طالح عددا من الأغاني التى نالت إعجاب جمهوره ولعل من أبرزها أغنية مليونيرات وكوكب تانى. 

كانت الزوجة الأولى للفنان مدحت صالح "ليلى صديق" نشرت تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن عن إصابة ابنها أدهم وإجرائه عملية جراحية. 

وقالت ليلى : "ادهم ابنى لسه خارج من غرفة العمليات .. ربنا يتمم شفاه على خير ويطمن قلبى عليه". ولم تكشف ليلى عن أي تفاصيل أخرى خاصة بالسبب الذى دفع أدهم لإجراء عملية جراحية.
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