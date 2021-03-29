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أخبار العالم

ألمانيا تحث هذه الدول على زيادة تمويل جهود التطعيم العالمية

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:01 م
صدى البلد
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محمد علي
حثت ألمانيا دول العالم على زيادة تمويلها لجهود التطعيم العالمية، واستهدفت الولايات المتحدة والصين وروسيا ، فضلًا عن دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لقناة سي إن إن.


زعم جيرد مولر ، وزير التعاون الإنمائي الألماني ، أن هناك نقصًا في التمويل العالمي بقيمة 29 مليار دولار (أو 25 مليار يورو) مطلوب لتحقيق هدف تطعيم 25٪ على الأقل من الناس في أفقر البلدان.  

قال مولر إنه يجب تسريع إنتاج اللقاح لتطعيم الناس في إفريقيا وأمريكا اللاتينية والمكسيك وبيرو وجزر الكاريبي الذين هم "من بين أكبر ضحايا هذا الوباء".

 وأضاف أنه من "الصادم" أنه من بين 536 مليون جرعة لقاح تم إعطاؤها حتى الآن للناس، ذهبت 76٪ منها إلى عشر دول فقط معظمها ذات دخل مرتفع.

وتابع مولر "زادت ألمانيا مساهمتها بمقدار 1.77 مليار دولار (1.5 مليار يورو) مؤخرًا ،  وأنا أحث المجتمع الدولي والمجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي .. ولكن الحافز يذهب إلى دول أخرى أيضًا ، الصين وروسيا والولايات المتحدة".

وشدد مولر "دعونا نتصرف بشكل مختلف عن فترة  التسعينيات ، حيث تركنا أفقر الناس خلفنا أثناء جائحة فيروس نقص المناعة البشرية الذي لم يكن غير إنساني فحسب. إنه شيء يتعين علينا جميعًا دفع ثمنه مرة أخرى ، ولا يمكننا الفوز في هذه المعركة إلا إذا فزنا بها على مستوى العالم ".

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