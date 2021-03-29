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فعلناها في 6 أيام.. رئيس قناة السويس: تعويم السفينة الجانحة في أي مكان بالعالم يحتاج شهور

الإثنين 29/مارس/2021 - 05:33 م
تعويم السفينة الجانحة
تعويم السفينة الجانحة
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هاني حسين
قال الفريق  أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تعليقا على نجاح تعويم السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس،  إن  الخبرة المصرية المتواجدة في هيئة قناة السويس وعمليات الإنقاذ متراكمة وكبيرة وساهمت بشكل كبير في إنجاح عملية تعويم السفينة الجانحة.

وأضاف أسامة ربيع في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :"  لم يتم تغيير خطة تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس  ونجحنا في تعويم السفينة بالفعل  في 6 ايام فقط".

وتابع أسامة ربيع:" جنوح سفينة بهذا الحجم  في أي مكان في العالم يحتاج إلى شهور من أجل تعويم السفينة".

وأكمل اسامة ربيع:" الممر الملاحي لقناة السويس آمن ويختصر الوقت بشكل كبير، واوجه الشكر لرجال هيئة قناة السويس  بعد نجاح تعويم السفينة  البنمية الجانحة".

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