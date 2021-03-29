بحضور أشرف صبحي .. شباب البرلمان تناقش استعدادات الاتحادات الرياضية لأولمبياد طوكيو 2021

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشباب والرياضة، برئاسة النائب محمود حسين، لمناقشة استعدادات الاتحادات الرياضية المختلفة لاولمبياد طوكيو 2021 وذلك بحضور وزير الشباب الدكتور اشوف صبحي وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية المختلفة .





وقال النائب محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة ان اجتماع اليوم من اهم الاجتماعات ، حيث يهدف في المقام الاول لتذليل كافة العقبات التي تواجه اي من البعثات الرياضية المختلفة .





من جانبه وجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة الشكر إلى ال لجنة على ت فاعلها وسعيها لتطوير الرياضة المصرية، وهو نفس هدف الوزارة، حيث يسعي الجانب التشريعي والتنفيذي للعمل علي تطوير الرياضة المصرية.





وأشار وزير الشباب، الي ان الوزارة بدأت الاستعداد مبكرا لاولمبياد طوكيو 2021، من خلال تشكيل لجنة علمية لوضع رؤية لخطة 2020 ، الي جانب لجنة التخطيط التي وضعت معايير برئاسة الدكتور كمال درويش ، لتحديد عدد الرياضيين المؤهلين للمنافسة في طوكيو ووضعنا ما يقرب من٢٩ من بينهم ١٠ رياضيين يمكنهم المنافسة على ميداليات.





وأشار الوزير ، الي ان الوزارة عملت علي عدة مسارات الاول يتعلق بالبرنامج المالي بعد مراجعة اللجنة الاولمبية ، وقام كل رئيس اتحاد بمراجعة اسس البرنامج والموازنة المالية .





واضاف :" قدمنا دعم مالي علي ٦ دفعات ، ومستوي التأهيل تم بشكل عالي المستوي، ولكن بعد كورونا المخطط تم بشكل مختلف ولكن لم يتوقف"، لافتا الي ان الوزارة نجحت في عمل برنامج وسيط للرعاية ل55 لاعبا مؤهلين للاولمبياد.





من جانبه قال النانب ثروت سويلم ، وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب ، ان اللجنة ستقدم كل الدعم المطلوب للبعثة المصرية من اجل رفع اسم مصر عاليا في اولمبياد طوكيو 2021.