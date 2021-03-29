ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

خالد الجندي: تعويم السفينة الجانحة فى قناة السويس فرج من الله ثم مجهود الأبطال.. فيديو

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:13 م
خالد الجندي: تعويم
خالد الجندي: تعويم السفينة فى قناة السويس فرج من الله
Advertisements
أمل فوزي
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن  نجاح تعويم السفينة الجانحة فى قناة السويس، يعتبر فرج من الله، ثم مجهود الأبطال والتكنولوجيا المتقدمة التى عالجت الموقف.

اِقرأ أيضًا..

وأوضح «الجندى» في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الأحد، أنه رغم كل التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة إلا أن المختصين يعملون حساب لأمر بيد الله وحده وهو الرياح والمد والجزر، فأى عقل يتصور أن تحمل وتتحمل مياه ورياح ربع مليار طن وهو حمولة السفينة.

وأضاف :  يعنى جبل ومدينة بأكملها، ومعنى هذا أن الله هو الذى يسخر كل شئ، وكل شئ يسير بعناية الله، رغم هذا التقدم والتكنولوجيا".

وكان في حلقة سابقة ، قد نبه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن الحنين الإنسانى إلى الوطن موروث حتى فى الأنبياء، وهذا ليس عيبًا، فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان عنده حنين إلى الكعبة التي بناها جداه إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - لذلك جبر الله خاطره بتحويل القبلة، من المسجد الأقصى إلى الكعبة المشرفة.

وتابع: ويقال أن آدم ظل يبكى حنينًا إلى الجنة وطنه، وكذلك نوح -عليه السلام-، كان يبكي حنينًا إلى وطنه الذى غرق، مشيرًا إلى أن الوطن جزء لا يتجزأ من الدين ولا ينفصل عن الإيمان.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

خالد الجندي: ما حرّمه الله أمر ينفذ.. ولا نختلق له أسبابا لمنعه.. فيديو

بعد رحيل عبلة الكحلاوي.. خالد الجندي يوضح سبب تسمية الجمعية بـ الباقيات الصالحات

خالد الجندي مهنئا بعيد الحب: «Happy Valentine day»

خالد الجندي: تحويل القبلة كان بسبب حنين رسول الله.. فيديو

خالد الجندي: الحنين للوطن موروث حتى في الأنبياء وهذا ليس عيبا.. فيديو

خالد الجندي يوضح لماذا بكى سيدنا آدم عند نزوله إلى الأرض ؟.. فيديو

ترشيحاتنا

سيد معوض: لم نفترض سوء النية مع رمضان صبحي.. وهذه حقيقة أزمة النني مع الجهاز

الحكومة: تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحلات والمطاعم 17 إبريل

عبد المنعم سعيد : تحذير الرئيس السيسي اليوم بشأن سد النهضة له أهداف استراتيجية .. فيديو

الصلاة الفائتة لسنوات .. اعرف أفضل طريقة لأدائها

3 قرارات عاجلة من اتحاد السلة بشأن مباراة الأهلي والزمالك الملغاة

تصدر التريند حيا وميتا.. لغز جثمان عبد الحليم حافظ بعد 44 سنة على وفاته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رينو تكشف عن إصدارها الجديد "كانجو" موديل 2021

بعد طرحها في مصر .. مواصفات وأسعار أودي Q2 موديل 2021 .. صور

عشان رمضان .. نصائح شراء الياميش