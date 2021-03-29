خالد الجندي: تعويم السفينة الجانحة فى قناة السويس فرج من الله ثم مجهود الأبطال.. فيديو

وأوضح « الجندى » في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الأحد، أنه رغم كل التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة إلا أن المختصين يعملون حساب لأمر بيد الله وحده وهو الرياح والمد والجزر، فأى عقل يتصور أن تحمل وتتحمل مياه ورياح ربع مليار طن وهو حمولة السفينة.





وأضاف : يعنى جبل ومدينة بأكملها، ومعنى هذا أن الله هو الذى يسخر كل شئ، وكل شئ يسير بعناية الله، رغم هذا التقدم والتكنولوجيا".





وكان في حلقة سابقة ، قد نبه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن الحنين الإنسانى إلى الوطن موروث حتى فى الأنبياء، وهذا ليس عيبًا، فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان عنده حنين إلى الكعبة التي بناها جداه إبراهيم وإسماعيل - عليهما السلام - لذلك جبر الله خاطره بتحويل القبلة، من المسجد الأقصى إلى الكعبة المشرفة.



