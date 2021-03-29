محو الذكريات السيئة .. تفاصيل الساعات الأخيرة فى معسكر المنتخب قبل مواجهة جزر القمر

تسود حالة كبيرة من الحماس لدى لاعبى منتخب مصر لكرة القدم والجهاز الفنى قبل مواجهة جزر القمر بعد قليل فى الجولة السادسة والأخيرة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية .



وشهدت الساعات القليلة الماضية تركيزا كبيرا من قبل الجهاز الفنى والمنتخب فى ظل السعى إلى تقديم عرض قوى أمام جزر القمر وتحقيق فوز كبير من قبل مصالحة الجماهير بعد العروض السلبية التى تم تحقيقها على مدار الفترة الماضية .



وطالب البدرى اللاعبين ببذل أقصى جهد ممكن خلال مباراة اليوم أمام جزر القمر من أجل الظهور بشكل مختلف ومحو الذكرى السيئة للفراعنة أمام كينيا فى المباراة الماضية .





وأعلن حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر تشكيل الفراعنة وضم كلا من محمد الشناوي لحراسة المرمي -علي جبر - محمود حمدي "الونش"- عمر جابر - عبدالله جمعه -عمرو السولية - محمد النني - محمد مجدي "افشه" - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية " محمد شريف.





ويجلس علي دكة البدلاء محمود عبدالرحيم "جنش " طارق حامد - محمد هاني - حسام حسن - مصطفي فتحي - احمد سيد زيزو- مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - محمد فاروق - ياسر إبراهيم - احمد ايمن منصور- اسلام عيسى .