مصادر: إثيوبيا تقترح اتفاقا جديدا مع مصر والسودان بشأن ملء سد النهضة

كشفت مصادر دبلوماسية من السودان عن اقتراح إثيوبيا إبرام اتفاق جديد مع مصر والسودان بشأن بدء المرحلة الثانية من عملية ملء سد النهضة.





وقالت مصادر سودانية لقناة "الشرق" السعودية، إن إثيوبيا اقترحت أن تستمر عملية ملء خزان سد النهضة المقررة في يوليو المقبل، لمدة شهرين.





وبحسب المصادر، من المتوقع أن يناقش مجلس الأمن والدفاع السوداني المقترح الإثيوبي بشأن سد النهضة، إلى جانب المبادرة الإماراتية بشأن الحدود.





فيما يقول مصدر آخر من وزارة الري السودانية إن ملء سد النهضة خلال فترة تصل إلى شهرين، يساعد في تخفيف آثار الملء على السودان، مضيفا أن "الخطوة غير كافية".





وأضاف أن السودان يأمل في اتفاق ملزم وقانوني يضمن آلية يتم التوافق عليها بين السودان ومصر وإثيوبيا، للملء والتشغيل.





وتابع المسؤول السوداني "ليست هناك ضمانات لالتزام إثيوبيا بالملء الثاني خلال شهرين، ما لم يكن هناك اتفاقًا ملزمًا".



