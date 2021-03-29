حيل سحرية لاستخراج المفتاح المكسور من السيارة

يقع الكثير من سائقي السيارات في مواقف صعبة من حين إلى آخر وبعض السائقين لا يتحلون بالمهارة والخبرة الكافية في التعامل مع مثل هذه المواقف وأبرزها انكسار المفتاح داخل قفل السيارة وفي هذا السياق نعرض عليكم أبرز الحلول التي يجب أن تتبعها.





حيل سحرية لاستخراج المفتاح المكسور من قفل السيارة:





1- استخدم ملقاط





تحتاج هنا مقص صغير ذو طرف مدبب وملقط، قم بإدخال طرف المقص في قفل الباب وحاول تحريك الجزء المكسور ثم أدخل الملقط بالتجويف ليعاون المقص الصغير لتحريك الجزء المكسور يمينًا ويسارًا حتى يخرج جزء منه، ثم اسحبه بأصابعك أو بالملقط.





2- استخدام مغناطيس قوي





هذه الطريقة من الطرق السهلة لاستخراج الجزء المكسور من المفتاح، وكل ما نحتاجه لتنفيذها هو مغناطيس قوي، ثم قم بتقريب المغناطيس من قفل السيارة الذي يوجد داخله الجزء المكسور، ستجد أن المفتاح بدأ في الانجذاب نحو المغناطيس تدريجيًا حتى يظهر جزء منه، ثم قم بجذبه إلى الخارج بأصابعك.





3- استخدام غراء قوي





هذه الطريقة تحتاج إلى غراء قوي جدًا، لاستخراج الجزء المكسور، قم بوضع الغراء على الجزء الذي معك من المفتاح المكسور ثم عد وأدخل الجزء المكسور في القفل مرة أخرى، وقم بالضغط بقوة لمدة دقائق معدودة، ثم قم بإخراج المفتاح من القفل وسيخرج الجزء المكسور من المفتاح أيضًا.





4- استخدام مفك رفيع جدًا





هذه الطريقة تتشابه مع الطريقة السابقة، لكن هنا سنستخدم مفك صغير جدًا والذي يستخدم في تصليح الساعات، أدخل طرف المفك في تجويف المقبض وحاول تحريك الجزء المكسور حتى يخرج معك ثم اسحبه.



