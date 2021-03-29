الشهداء فى القلب .. دقيقة حداد فى مباراة مصر وجزر القمر على أرواح ضحايا قطار سوهاج

وقف لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم ونظيرهم فى جزر القمر دقيقة حداد على أرواح شهداء قطارى سوهاج وذلك قبل انطلاق المباراة بينهما باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية .



ويخوض منتخب مصر مباراة اليوم بتشكيل مكون من :



حراسة المرمى : محمد الشناوي .



خط الدفاع : علي جبر - محمود حمدي "الونش"- عمر جابر - عبدالله جمعة .



خط الوسط : عمرو السولية - محمد النني - محمد مجدي "افشه" .



خط الهجوم : محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية " محمد شريف .

ويجلس علي دكة البدلاء محمود عبدالرحيم "جنش " طارق حامد - محمد هاني - حسام حسن - مصطفي فتحي - احمد سيد زيزو- مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - محمد فاروق - ياسر إبراهيم - احمد ايمن منصور- اسلام عيسى .



وقرر البدري استبعاد كلا من محمد بسام وعامر عامر و ياسر إبراهيم من قائمة منتخب مصر التى تخوض مباراة اليوم لأسباب فنية .



