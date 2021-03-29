زراعة 250 ألف فدان قمح وبدء موسم التوريد 15 أبريل القادم في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولى اهتمامًا بالغًا بتنمية وتطوير القطاع الزراعي، ودعمه بكافة النظم، والميكنة الزراعية، والوسائل التكنولوجية الحديثة، لزيادة الرقعة الزراعية، وبخاصة زراعة القمح باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الحيوية للدولة المصرية.





جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لزراعة وإنتاج محصول القمح، لبحث الاستعدادات النهائية الخاصة بموسم استقبال القمح، والعمل على حل كافة المشكلات والعقبات خلال موسم التوريد، للوصول لموسم متميز وتحسين الإنتاجية، بحضور الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، والمهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة، والجهات المعنية، وممثلي البنك الزراعي المصري.





أشار المحافظ، أنه تم زراعة 250 ألف فدان تقريبًا، من القمح خلال الموسم الحالي 2021، موجهًا وكيل وزارة التموين، بضبط، وتسهيل، وتسريع منظومة استقبال القمح بالشون، مع إزالة كافة العقبات امام الموردين، وتقليل وقت الانتظار، حيث سيتزامن موسم التوريد مع بداية شهر رمضان المبارك، وستبدأ أعمال التوريد من 15 ابريل، وحتى 30 يونيو القادم، مع التأكد من تطهير أماكن تخزين القمح، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.





من جانبه استعرض وكيل وزارة التموين، عدد الصوامع والشون ومراكز التجميع بدائرة المحافظة، والسعات التخزينية لكل منها، مشيرًا الى أن المحافظة لديها 40 موقع تخزيني بطاقة استيعابية تصل الى 400 ألف طن.





وفي سياق متصل شهد المحافظ اللواء أسامه القاضي يرافقه، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، انطلاق المرحلة الاولي لحملة "أبواب الخير في شهر رمضان المعظم"، التي ينظمها صندوق تحيا مصر، لتوزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية و10 آلاف شنطة دواجن على القرى الأكثر احتياجا، تزامنا مع حلول شهر رمضان المعظم حيث ستتولى مؤسسة مصر الخير بالمحافظة أعمال التوزيع على القرى الأكثر احتياجا.





أكد المحافظ، اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم جميع أبنائها وتقديم أوجه المساندة لجميع الفئات المستحقة، وخاصة دعم الأسر الأكثر احتياجا، وأشاد المحافظ بجهود صندوق تحيا مصر ودوره الرائد في تفعيل مبادرة السيد رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة وتحسين مستوى معيشة المواطنين والمساعدة في دعم الأسر الأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة والمرأة المعيلة خاصة في ظل الأزمة التي سببها فيروس كورونا.





وثمن المحافظ الجهود المشتركة بين الدولة من جهة ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى، والتي تهدف للوصول للأسر الأكثر احتياجا، مؤكدا أن انطلاق تلك القوافل يعد رسالة قوية للجميع، أن المصريين جميعا يعملون علي قلب رجل واحد من أجل مصر والمصريين.





وسيتم توزيع 10 ألاف كرتونة مواد غذائية، تحتوي الواحدة على 10 كيلو من المواد الغذائية، بالإضافة إلى 10 ألاف شنطة دواجن وسيتم توزيعها في 115 قرية بجميع مراكز المحافظة، وسيكون التوزيع عن طريق الجمعيات الأهلية في القرى، تحت إشراف مؤسسة مصر الخير لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، كما يتم مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومراعاه الانتشار الجغرافي على مستوى المحافظة.







