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غرفة الملاحة ببورسعيد: عودة العمل إلى هيئة قناة السويس خلال 3 أو 4 أيام

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:30 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال عادل لمعي، رئيس غرفة الملاحة ببورسعيد، إن حادث جنوح السفينة كان أكبر دليل للعالم على مدى أهمية قناة السويس بالنسبة للعالم أجمع، مشددا على أن المجرى الرئيس الأوحد للعبور المائي للعالم هي قناة السويس.

أضاف "لمعي" خلال مداخلته الهاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن هئية قناة السويس أثبتت اليوم أنها المحور الرئيسي للتجارة، وكل البدائل الملاحية الأخرى التي كان يتحدث عنها العالم ليست بقدر وأهمية القناة، مقدما الشكر والتقدير إلى عمال وإدارة هيئة قناة السوويس.

وأكد على أن كل التجارب التي  تمت كانت بأيادي وخبرات مصرية، منوها إلى أن مصر استعانت بخبرات أجنبية شيء طبيعي، ولكن هيئة القناة كان لها الفضل الأكبر في إعادة السفينة إلى المجرى الملاحجي الصحيح.

وأوضح أن البعض شكك في قدرة هيئة قناة السويس على التعامل مع الأزمة، ولكن  نحن استطعنا أن نتغلب على كل التشكيكات والعواقب.

ولفت إلى أن عبور السفينة يعد أكبر انتصار للقيادة السياسية وللرئيس السيسي، منوها إلى أن كل ملاك السفن العالمية تواصلوا مع القناة للتاكد من حل الأزمة وأشادوا بتعامل الهيئة مع الأزمة.

وأكد عودة العمل إلى الهيئة خلال 3 أو 4 أيام، منوها إلى أن مصر قدمت ملحمة تاريخية والكل سيتفيد منها.

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