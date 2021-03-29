بعد صدور قرار وقفه اليوم .. التفاصيل الكاملة لمشكلة أستاذ إعلام القاهرة

أثارت قصة عضو هيئة التدريس ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة صفحات وسائل التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية ، وقد بدأت أزمته بعد هجومه المتواصل على عدد من الإعلاميين ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" ووصفهم بعدم المهنية وعدم امتلاك المهارات لممارسة المهنة والتنمر عليهم .

أثارت المنشورات حالة من الغضب لدى الكثيرين ، مما أثار الرأي العام والتقدم ببلاغات ضده للنائب العام ، والذي أمر بالتحقيق في البلاغ المقدم من رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم كبر، ضد عضو هيئة التدريس ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون لإذاعته منشورات تتضمن إهانة للمجلس وسبًّا وقذفًا لرئيسه وأعضائه خرجت عن حدود النقد المباح.

كما استنكرت الهيئة الوطنية للإعلام ما تم نشره من قبل عضو هيئة التدريس على صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك" كما أن هذه المنشورات بها إهانة بالغة وغير مسموح بها ، مؤكدة على الدور التنويري للإعلام في المجتمع والدعوة لوحدة وتماسك الجبهة الداخلية وتعاون كافة مؤسسات الدولة المصرية لمواجهة التحديات التي تواجه وطننا الحبيب والسير بخطى ثابتة على طريق الإصلاح وتحديث المحتوى الإعلامي لمواكبة مستجدات العصر.

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وقد أصدرت كلية الإعلام بجامعة القاهرة اليوم بيانا بشأن قرار أحد محققي كلية الحقوق بالجامعة بإيقاف عضو هيئة التدريس ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بالكلية " الدكتور أيمن منصور ندا" عن العمل في واقعة تعديه علي وكيل الكلية الأسبق وخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية، وذلك في واقعة سابقة ، قبل قيامه بنشر تصريحاته التي يهاجم فيها الإعلامييين ، واستكمال التحقيقات التي يتم إجراؤها بكلية الحقوق طبقا للمادة ١٠٦ من قانون تنظيم الجامعات .

كما أعلنت الكلية إن التحقيقات بكلية الحقوق بسبب الشكوى المقدمة من الدكتور "بركات عبدالعزيز" أستاذ الإذاعة والتليفزيون ووكيل الكلية الأسبق بخصوص تعدى الدكتور أيمن منصور ندا عضو هيئة التدريس ورئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بالكلية عليه ، وذلك خلال اجتماع لجنة الدراسات العليا ، حيث أظهرت الشكوى قيام الأخير بالخروج عن التقاليد والأعراف الجامعية ، وبناءا عليه صدر قرار الإيقاف .