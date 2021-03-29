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أخبار العالم

مصدر يكشف عن رأي الصحة العالمية في تسرب Covid-19 من مختبر ووهان

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:34 م
صدى البلد
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محمد علي
كشف تقرير حول أصول فيروس كورونا المستجد Covid-19 عن أنه من المقرر أن تصدر منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء تقريرًا عن انتقال العدوى من الحيوانات إلى الإنسان، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن".

وقالت "سي إن إن" الإخبارية، إن انتقال العدوى من الحيوانات إلى الإنسان هي السبب الأكثر ترجيحًا لظهور وباء فيروس كورونا Covid-19، وفقًا لمصدر مطلع على التقرير.

وذكر المصدر إن التقرير وجد أنه من المرجح أن "خفاشًا ، في مكان ما في الصين أو في جنوب شرق آسيا، نقل الفيروس إلى حيوانات المنزل، ربما من مزارع الحياة البريةالتي كانت شائعة جدًا في ذلك الوقت في جميع أنحاء جنوب الصين، ثم دخلت إلى السوق في ووهان".

ويرى التقرير أنه من غير المحتمل بشكل كبير، أن يكون Covid-19 قد تسرب من معمل ووهان ، وفقًا للمصدر. 

وأضاف المصدر لشبكة CNN: "لم نعثر  على دليل ملموس حقًا أو أدلة حقيقية على ذلك، على الرغم من طرح الكثير من الأسئلة الصعبة التي طُرحت على معهد ووهان لعلم الفيروسات".

وفقًا للمصدر، وجد التقرير أن النظرية القائلة بأن الفيروس تم استيراده إلى الصين على أسطح مغلفات الأغذية مجمدة أمر ممكن، لكنها ليست المصدر الأكثر احتمالية لانتشاره . 

ولفت المصدر إلى إنه "في النهاية تم الوصل إلى استنتاج مفاده أنه مسار محتمل، لكنه ليس الأكثر احتمالا، ومن المؤكد أن هذا الفيروس يمكن أن ينجو من التجمد،  إذا قام أحد بتضمين مسار سلسلة تبريد  من الحيوانات  البرية المجمدة والنوع الذي يحمل فيروسات كورونا، ليصبح الأمر أكثر منطقية". 

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