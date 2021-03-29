الكويت.. مجلس الوزاء يعتمد مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في مواجهة كورونا

اعتمد مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في مواجهة أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19"، والتي تقدر بنحو 600 مليون دينار.





قالت صحيفة "القبس" نقلا عن مصادرها، إن مجلس الوزاء وافق على اعتماد اضافة صرف مكافاة الصفوف الأولى ضمن ميزانيات وزارات الدولة.





وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء سيحيل هذا القرار إلى مجلس الأمة للموافقة عليه ثم صرفها كإضافة على الميزانيات تجنبًا لدخولها على بند العهد.



