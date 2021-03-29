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أخبار العالم

الكويت.. مجلس الوزاء يعتمد مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في مواجهة كورونا

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:34 م
مجلس الوزاء الكويتي
مجلس الوزاء الكويتي يعتمد مكافأة العاملين بالصفوف الأمامية
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قسم الخارجي
اعتمد مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الاثنين، مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في مواجهة أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19"، والتي تقدر بنحو 600 مليون دينار.

قالت صحيفة "القبس" نقلا عن مصادرها، إن مجلس الوزاء وافق على اعتماد اضافة صرف مكافاة الصفوف الأولى ضمن ميزانيات وزارات الدولة.

وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء سيحيل هذا القرار إلى مجلس الأمة للموافقة عليه ثم صرفها كإضافة على الميزانيات تجنبًا لدخولها على بند العهد. 

وبحسب الصحيفة، اعتمد المجلس  مشروع بقانون بفتح اعتماد اضافي بمبلغ 600 مليون دينار، لتغطية مكافآت الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا، حيث جرى رفعه إلى أمير البلاد تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.
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