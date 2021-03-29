خالد الجندي: أمريكا برغم قوتها التكنولوجية تقف عاجزة أمام الأعاصير

وأوضح « الجندى » في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الإثنين، أنه تجد رئيس أمريكا بكل عظمة يقول لشعبه اجروا، كله يستخبى، فكل الحوادث الطبيعة التى تحدث تزيد إيماننا بالله عز وجل".





وأكد أن إرادة الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، ورغم العلم والتكنولوجيا الذين نقدر إنجازاتهم إلا أن هذا لا يمنع من قضاء وإرادة الله عز وجل.





وكان في بداية حلقة اليوم، قد نبه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن نجاح تعويم السفينة الجانحة فى قناة السويس، يعتبر فرج من الله، ثم مجهود الأبطال والتكنولوجيا المتقدمة التى عالجت الموقف.



