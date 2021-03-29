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ديني

خالد الجندي: أمريكا برغم قوتها التكنولوجية تقف عاجزة أمام الأعاصير

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:24 م
خالد الجندي: أمريكا
خالد الجندي: أمريكا برغم قوتها وما تملك من تكنولوجيا عاجزة
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أمل فوزي
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أمريكا أقوى دولة فى العالم برغم ما تملكه من علم وتكنولوجيا إلا أنها تقف عاجزة أمام الأعاصير.

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وأوضح «الجندى» في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الإثنين، أنه تجد رئيس أمريكا بكل عظمة يقول لشعبه اجروا، كله يستخبى، فكل الحوادث الطبيعة التى تحدث تزيد إيماننا بالله عز وجل".

وأكد أن إرادة الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، ورغم العلم والتكنولوجيا الذين نقدر إنجازاتهم إلا أن هذا لا يمنع من قضاء وإرادة الله عز وجل.

وكان في بداية حلقة اليوم، قد نبه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى أن نجاح تعويم السفينة الجانحة فى قناة السويس، يعتبر فرج من الله، ثم مجهود الأبطال والتكنولوجيا المتقدمة التى عالجت الموقف.

وأفاد بأنه رغم كل التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة إلا أن المختصين يعملون حساب لأمر بيد الله وحده وهو الرياح والمد والجزر، فأى عقل يتصور أن تحمل وتتحمل مياه ورياح ربع مليار طن وهو حمولة السفينة، يعنى جبل ومدينة بأكملها، ومعنى هذا أن الله هو الذى يسخر كل شئ، وكل شئ يسير بعناية الله، رغم هذا التقدم والتكنولوجيا".
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