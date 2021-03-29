إبداع مو .. محمد صلاح يسجل هدفه الثاني والرابع للمنتخب فى شباك جزر القمر

واصل محمد صلاح نجم منتخب مصر تألقه فى مباراة المنتخب أمام جزر القمر فى المباراة المقامة بينهما الآن باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة السادسة من منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية .



وسجل محمد صلاح هدفه الثانى فى شباك جزر القمر فى الدقيقة 25 لتصبح النتيجة تقدم منتخب مصر بأربعة أهداف دون رد



جاء هدف منتخب مصر الأول من تسديدة صاروخية عن طريق محمد الننى من خارج منطقة الجزاء ثم أضاف محمد شريف هدف منتخب مصر الثانى فى الدقيقة 18 وأضاف محمد صلاح الهدف الثاث والرابع .



ويخوض منتخب مصر مباراة اليوم بتشكيل مكون من :



حراسة المرمى : محمد الشناوي .



خط الدفاع : علي جبر - محمود حمدي "الونش"- عمر جابر - عبدالله جمعة .



خط الوسط : عمرو السولية - محمد النني - محمد مجدي "افشه" .



خط الهجوم : محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية " محمد شريف .

ويجلس علي دكة البدلاء محمود عبدالرحيم "جنش " طارق حامد - محمد هاني - حسام حسن - مصطفي فتحي - احمد سيد زيزو- مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - محمد فاروق - ياسر إبراهيم - احمد ايمن منصور- اسلام عيسى .



وقرر البدري استبعاد كلا من محمد بسام وعامر عامر و ياسر إبراهيم من قائمة منتخب مصر التى تخوض مباراة اليوم لأسباب فنية .







