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أخبار العالم

فرنسا تعيد فتح سفارتها في ليبيا بعد 7 أعوام من إغلاقها

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:39 م
فرنسا تعيد فتح سفارتها
فرنسا تعيد فتح سفارتها في ليبيا بعد 7 أعوام من إغلاقها
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قسم الخارجي
فتحت السفارة الفرنسية في ليبيا، اليوم الاثنين، أبوابها مجددا في طرابلس بعد إغلاقها لنحو 7 أعوام منذ 2014 بسبب "دواع امنية".

واستأنفت السفارة الفرنسية نشاطها منتصف النهار في مبنى جديد محاط بجدار خرساني في ضواحي العاصمة طرابلس، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

ونشرت السفارة الفرنسية في ليبيا، عبر حسابهتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للسفيرة رفقة العاملين بالسفارة والملحقين الدبلوماسيين أمام مبنى المقر الجديد للبعثة الدبلوماسية في طرابلس، معلنة افتتاح المقر للعمل.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن، الأسبوع الماضي، إعادة فتح السفارة بعد استقباله رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي.

وتعرضت السفارة الفرنسية في طرابلس في إبريل 2013 لهحوم بسيارة مفخخة أسفر عن إصابة عنصرين من الحماية الفرنسية، . وعقب ذلك، انتقلت السفارة إلى فندق في العاصمة قبل أن تغادر البلد في يوليو 2014 لتستقر في تونس المجاورة مثل أغلب التمثيليات الأجنبية.

وتأتي الخطوة الفرنسية بالتزامن مع تقدم سياسي نسبي تشهده ليبيا عقب تولي حكومة انتقالية نالت ثقة البرلمان في 10 مارس الجاري زمام الأمور، وتكمن مهمتها في توحيد مؤسسات البلاد وتنظيم انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021.

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