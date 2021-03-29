دراسة تؤكد فاعلية لقاح مودرنا وفايزر ضد كورونا

أظهرت دراسة جديدة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها صدرت، يوم الاثنين، دليلًا قويًا على أن لقاحي مودرنا وفايزر أثبتا "فاعلية للغاية في الوقاية من عدوى السارس- CoV-2 المعروفة بـ فيروس كورونا في ظروف العالم الحقيقي".





قال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) إن الدراسة نظرت في فاعلية لقاحي Pfizer و Moderna ، وهما اللقاحان الوحيدان من لقاح فيروس كورونا mRNA اللذان تلقيا تصريح استخدام طارئًا من إدارة الغذاء والدواء بين موظفي الرعاية الصحية والمستجيبين الأوائل والعاملين الأساسيين الآخرين.





وقالت الدراسة إنه من بين 3950 مشاركًا في ست ولايات ، انخفض خطر الإصابة لديهم بنسبة 90٪ بعد أسبوعين أو أكثر من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح. وجدت الدراسة أن الجرعة الأولى قللت من خطر إصابة المشاركين بنسبة 80٪ بعد أسبوعين أو أكثر من أخذ الحقنة.





وقال مدير مركز السيطرة على الأمراض ، الدكتور روشيل بي. والينسكي ، في بيان: "تُظهر هذه الدراسة أن جهودنا الوطنية للتطعيم تعمل. لقد وفرت لقاحات mRNA COVID-19 المصرح بها حماية مبكرة وكبيرة في العالم الحقيقي ضد العدوى لموظفي الرعاية الصحية في بلادنا. ، وأول المستجيبين ، والعاملين الأساسيين الآخرين في الخطوط الأمامية ".





ووجدت الدراسة ، التي رصدت المشاركين على مدى 13 أسبوعًا من منتصف ديسمبر إلى منتصف مارس ، أنه بعد حوالي أسبوعين من كل جرعة من لقاحات الرنا المرسال ، يبدأ جسم الإنسان في إنتاج أجسام مضادة للحماية من فيروس كورونا.





لم يتم تضمين لقاح جونسون وجونسون أحادي الجرعة ، والذي حصل على تصريح باستخدام الطوارئ في أواخر فبراير ، في الدراسة.





وأضاف الدكتور والينسكي: "يجب أن توفر هذه النتائج الأمل لملايين الأمريكيين الذين يتلقون لقاحات COVID-19 كل يوم ولأولئك الذين ستتاح لهم الفرصة للتشمر عن سواعدهم والتطعيم في الأسابيع المقبلة. اللقاحات المصرح بها هي المفتاح أداة ستساعد في وضع حد لهذا الوباء المدمر ".





أوضح مركز السيطرة على الأمراض أن المشاركين في الدراسة قاموا بجمع مسحات أنف كل أسبوع لإجراء الاختبارات المعملية ، بغض النظر عما إذا كانت لديهم أعراض أم لا. وقالت إن الدراسة "توضح أن هذين لقاحين من الرنا المرسال يمكن أن يقلل من خطر جميع عدوى السارس- CoV-2 ، وليس فقط الالتهابات العرضية."





في 12 كانون الثاني يناير 2021 ، ملف صورة صيدلي يسحب محلولًا ملحيًا أثناء تحضير جرعة من لقاح كورونا الخاص بشركة فايزر في ساكرامنتو ، كاليفورنيا (AP Photo / Noah Berger ، Pool ، File)

هذه الدراسة هي الأولى من بين العديد من الدراسات حول فعالية لقاحات كورونا، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، دراسات أخرى جارية لتقييم فوائد اللقاحات في مختلف السكان.





تأتي الدراسة بعد عدة أيام من إعلان الرئيس جو بايدن أن إدارته تخطط لإدارة 200 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 بحلول يومه المائة في منصبه، وتم الوصول إلى هدفه الأصلي المتمثل في 100 مليون جرعة قبل يومه الستين في منصبه.





بالنسبة لمعظم الناس ، يسبب فيروس كورونا الجديد أعراضًا خفيفة أو معتدلة، وبالنسبة للبعض ، وخاصة كبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية حالية ، يمكن أن يسبب مرضًا أكثر خطورة ، بما في ذلك الالتهاب الرئوي والموت، و لدى الولايات المتحدة أكثر من 30 مليون حالة مؤكدة من COVID-19 ، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز .





حتى يوم الاثنين ، كان لدى الولايات المتحدة ما يقرب من 550 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس، في جميع أنحاء العالم ، هناك أكثر من 2.7 مليون حالة مؤكدة مع أكثر من 2.7 مليون حالة وفاة.



