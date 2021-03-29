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أخبار البلد

اجتماع وزارى عربى يبحث آلية التعاون الثلاثي بين ⁧‫مصر‬⁩ والأردن‬⁩ والعراق

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:42 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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محمد وديع
بدأت اليوم في العاصمة العراقية بغداد وقائع الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي بين ⁧‫مصر‬⁩ والأردن‬⁩ والعراق‬⁩ بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري والوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة.

ووصل الوفد المصري مساء اليوم الإثنين إلى مطار بغداد الدولي للمُشاركة في الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، وكان في مقدمة مستقبلينه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

كما سيناقش الوفد عددًا من البنود والاتفاقيات التي وقعها الطرفان سابقا خلال اللجنة العراقية المصرية التي عقدت برئاسة وزيري خارجية الطرفين بالقاهرة وتفعيلها كما سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الجديدة في مجالات متعددة تخص الطاقة والكهرباء والاسكان والتنمية والنقل والاتصالات والمياه والزراعة وتبادل الخبراء وغيرها".
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