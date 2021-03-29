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برلمان

برلماني: تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس دليل على إرادة مصر القوية

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:59 م
تعويم السفينة الجانحة
تعويم السفينة الجانحة
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أحمد أيمن
قال النائب محمد رشاد عثمان عضو مجلس الشيوخ، إن نجاح المهندسين المصريين في تعويم السفينة العملاقة الجانحة، يؤكد على الإرادة المصرية القوية والتصميم والإخلاص في التعامل مع مشكلة ضخمة تابعها العالم أجمع وحبس أنفاسه.


وأضاف رشاد في تصريحات له اليوم، أن المصريين وبمتابعة مباشرة من الرئيسي السيسي، على مدار الساعة استطاعوا تعويم السفينة وضبط مسارها بعدما سد المدخل الجنوبي للقناة على مدار عدة أيام.


وأشار عضو مجلس الشيوخ الى أن الأحداث أثبتت عمق نظرة الرئيس ورأيه الثاقب في قناة السويس الجديدة، وفي الدفع بالاستثمارات الى قناة السويس بقوة طوال السنوات الماضية، فتعطل الملاحة في القناة أياما معدودة، أدى إلى تعطل حركة التجارة العالمية برمتها.


وأشاد عثمان، بتهنئة الرئيس للمهندسين المصريين المخلصين وهيئة قناة السويس، وكل من تفانى في هذا العمل حتى يمكن تخليص السفينة بعد جنوحها في مكان صعب للغاية، ووسط كثير من سيناريوهات متشائمة، كانت ترى أنه ليس هناك سبيل سوى تخفيف حمولتها وكان ذلك سيستغرق أسابيع.
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