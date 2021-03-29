بعد رباعية الشوط الأول .. نبيل الحلفاوى يعلق على أداء منتخب مصر أمام جزر القمر





وقال نبيل : "ولادنا في الملعب لبستهم روح رجالتنا في القناة" حيث ربط الأداء الجيد الذى ظهر به بما قامت به هئية قناة السويس فى السفينة الجانحة ونجاحها فى تعويم السفينة التى تسبب فى تعطيل الملاحة فى قناة السويس.





ويشارك نبيل الحلفاوى هذا العام فى مسلسل "القاهرة كابول" والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.





ويقوم ببطولة المسلسل كل من طارق لطفى وفتحى عبد الوهاب ونبيل الحلفاوى وخالد الصاوى وحنان مطاوع.





وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى حول عديد من القضايا التى تخص مكافحة الإرهاب.

نشر الفنان نبيل الحلفاوى تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر بشأن مباراة المنتخب الوطنى أمام نظيره جزر القمر بعد تفوق مصر باربعة أهداف حتى الآن مقابل لا شيء.