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رياضة

ليلة تألق صلاح .. منتخب مصر يكتسح جزر القمر بأربعة أهداف فى الشوط الأول

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:46 م
منتخب
منتخب
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عمرو الحلوانى

اكتسح منتخب مصر الأول لكرة القدم نظيره جزر القمر بأربعة أهداف دون رد فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما الآن باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية .

جاء الهدف الأول لمنتخب مصر عن طريق محمد الننى من تسديدة صاروخية فى الدقيقة 15 وأضاف محمد شريف الهدف الثانى لمصر فى الدقيقة 18 من عمر المباراة ، وسجل محمد صلاح الهدف الثالث والرابع فى الدقيقتين 21 و 25 من عمر المباراة .

وشهد الشوط الأول أداءا جيدا من قبل منتخب مصر ونجح محمد صلاح فى تشكيل خطورة بالغة على مرمى جزر القمر فى ظل القدرات الكبيرة التى يمتلكها  والتى نجح من خلالها فى تسجيل هدفين .

ويخوض منتخب مصر مباراة اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى :  محمد الشناوي .

خط الدفاع : علي جبر  - محمود  حمدي "الونش"- عمر جابر  - عبدالله جمعة .

خط الوسط : عمرو السولية - محمد النني  - محمد مجدي "افشه" .

خط الهجوم : محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية " محمد شريف .

ويجلس علي دكة البدلاء محمود عبدالرحيم "جنش " طارق حامد  - محمد هاني - حسام حسن - مصطفي فتحي - احمد سيد زيزو- مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - محمد فاروق - ياسر إبراهيم - احمد ايمن منصور- اسلام عيسى .

وقرر البدري استبعاد كلا من محمد بسام وعامر عامر و ياسر إبراهيم من قائمة منتخب مصر التى تخوض مباراة اليوم لأسباب فنية .



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