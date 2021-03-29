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برلمان

جدل بين رئيس اتحاد التايكوندو والنائب حسام غالى حول مشاكل اللاعبين

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:10 م
النائب حسام غالي
النائب حسام غالي
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
طالب النائب حسام غالي، من رؤساء الاتحادات الرياضية المختلفة بطرح جميع مشاكلهم أمام أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، للعمل علي تذليل أي عقبة تواجههم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة، برئاسة النائب محمود حسين، رئيس اللجنة  بحضور وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي.

وواصل غالي حديثه :" نسعي لحل المشكلات حتي يحاسب كل من يقصر في عمله من أفراد البعثة ".

من جانبه اعترض عمرو سليم ، رئيس اتحاد التايكواندو، علي جملة محاسبة المقصرين ، قائلا: آن الآوان أن يعمل الرياضيون المصريون بطريقة مختلفة وأن نبتعد عن جلد الذات واستخدام مصطلحات مثل الحساب وغيرها“.

وأضاف: أنا بطل عالم وطالع من تحت، وهو ما يواجه الرياضيين الحاليين فهم يتركون أبنائهم وعملهم ويواجهون ضغط عصبي خاصة الألعاب القتالية والعالم كله يتعامل بطريقة معينة وآن الاوان ان تكون المعاملة مختلفة بعيدا عن الحساب وجلد الذات ".

وواصل : حتي لو أخفق اللاعب فوصوله للأولمبياد في حد ذاته عمل رائع ويجب تحفيزه مهما كانت النتائج، وهو ما يتطلب أن توجه به اللجنة وسائل الإعلام بعدم الهجوم علي الرياضيين الذين لم يحالفهم الحظ ".

من جانبه علق النائب حسام غالي قائلا:" ما قصدته هو أن يقوم الاتحاد المختص بمحاسبة لاعبيه " فعقب رئيس اتحاد التايكوندو :اعتقد ان  الحساب سيكون من قبل الرأي العام ".

وتابع : لا اتهرب من دوري ولكن ما اقصده هو دعم اللاعبين من خلال اللجنة سواء باصدار بيانات داعمة تنشر في وسائل الاعلام ".
من جانبه قال النائب خالد بدوي ، إن مشاكل اللاعبين اصبحت منتشرة علي مواقع التواصل الاجتماعي ، ومن يسعي لحلها هو وزير الشباب ،مقترحا عقد لقاء  دوري يجمع وزير الشباب بجميع  الرياضيين المشاركين في اولمبياد طوكيو 2021، وذلك للعمل علي حل اي مشكلة تواجههم .

ورد وزير الشباب ، علي مشكلة اثارة اللاعبين مشاكلهم عبر السوشيال ميديا ، بقوله بالفعل كان هناك مشاكل خاصة بالمصارعة و بعض اللاعبين سافروا امريكا وأعدوا فيديوهات مجهزة تحتوي علي تحريض وبدأنا نتابع تلك الفيديوهات ووضعنا  العلاج لتلك الإشكالية ".

وكشف الوزير عن إمكانية عقد دورات تدريبية للاعبين بأكاديمية ناصر دورات حول المواطنة واستراتيجيات  الأمن القومي وذلك لزيادة الوعي بالانتماء .
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