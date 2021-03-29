إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتى نقل بطلخا

اصيب ٣ أشخاص بكدمات وكسور متنوعة أثر حادث تصادم بين سيارتين نقل علي طريق "المنصورة - بلقاس " امام قرية المنيل التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية.





كان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين على طريق ( المنصورة | بلقاس ) أمام قرية " المنيل " دائرة المركز.





وبإنتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص تبين أن طرفي الحادث كلا من السيارة رقم (دی ط 5134 نقل ) قيادة "عبده فاضل أحمد عبده " ٣١ عاما، سائق ، ومقيم شارع " السلخانة " دائرة قسم أول المنصورة و السيارة رقم ( ده ق ٩٥٢١ نقل) قيادة "عوض جمعه السوقي صقر" ٥٧ عاما، سائق ، ومقيم قرية " بدوای " دائرة مركز المنصورة .





تبين ان سبب الحادث إختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولى مما أدى إلى إصطدامه بالسيارة الثانية بالمواجهة ونجم عن دلك إصابة كل من قائد السيارة الثانية بكدمات بالوجه وكسر بعظمة الكتف الأيسر ، ومرافقيه كل من "محمد السيد عبد القادر رخا " ٥٨ عاما ،عامل بإشتباه مابعد الارتجاج و" التابعی حسن منصور الفيومي"٥٤ عاما ، مدرس بكدمة بالوجه ، ويقيمان قرية " بدوای " دائرة مركز المنصورة وتم نقلهم إلى مستشلي الطوارئ بالمنصورة .



وبسؤال قائدي السيارتين والمصابين أيدوا مضمون الفحص ،لم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالمكان وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٣٥١٣ لسنة ٢٠٢١جنح مركز طلخا ، وجاري العرض على النيابة العامة.