العراق: نعمل على مكافحة الإرهاب بكافة صوره داخل الوطن العربي

تقدم وزير خارجية العراق، بالعزاء إلى حكومة وشعب مصر، نتيجة حادث تصادم قطاري محافظة سوهاج.





وقال وزير خارجية العراق، إن اجتماع اليوم جاء استكمالا للاجتماعات السابقة، مضيفا أن الاجتماع يأتي في إطار العمل الثلاثي المشترك بين الدول الثلاث.





وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، أنه تم مناقشة كيفية تقوية الوسائل لتعزيز التعاون وتنسيق التعاون السياسي بين البلدان الثلاث، منوها إلي أنهم أكدوا على أهمية مكافحة الإرهاب بكافة صوره.





وأشار إلى أنه تم مناقشة القضايا الدولية والـأقليمية، بالإضافة إلى تطورات الاوضاع في المنطقة بداية من القضية الفلسطينية والأزمة السورية واليمنية واللليبية، كما أننا تناقشنا في أهمية تسهيل الانتقال بين البلدان الثلاثة.





وأكد على أهمية عقد الاجتماع الثلاثي بصورة دولية، وفيما يخص الجانب الاقتصادي، أشار إلى أنهم تحدثوا عن مجال التكتامل الصناعي ةتأهيل المصانع العراقية والتأكيد على القطاعات الصناعية وذلك لتعزيز التعاون بين الدول الثلاث.



