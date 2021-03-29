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أخبار العالم

قرار عاجل من الملك سلمان بخصوص الأردن

الإثنين 29/مارس/2021 - 06:58 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين، قرارا عاجلًا من الملك سلمان بن عبد العزيز بالمساهمة في سد عجز الأكسجين لدى مملكة الأردن.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمساهمة بسد النقص الحاد من الأكسجين الطبي ومستلزماته في وزارة الصحة الأردنية،  بسبب جائحة كورونا “كوفيد – 19″.

وأضافت الوكالة في البيان، أن مركز الملك سلمان للإغاثة سيقوم بدعم وزارة الصحة الأردنية بالأكسجين السائل وأسطوانات ومنظمات الأكسجين، بالإضافة إلى المضخات الوريدية الرقمية والأجهزة والمستلزمات ذات العلاقة.

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