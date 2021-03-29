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رياضة

العامري ومرتجي في الزمالك لدعم سلة الأهلي

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:09 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبو علم
حرص العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي والمهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة علي حضور مباراة الفريق الأحمر لكرة السلة أمام نظيره بنادى الزمالك والتي تقام حاليًا بمقر القلعة البيضاء .

وتواجد العامري ومرتجي لدعم أبناء الرداء الاحمر في تلك المباراة الصعبة بجانب الوقوف مع اللاعبين بعد إقتحام جماهير الزمالك للمدرجات رغم قرار إتحاد كرة السلة بعدم حضور الجماهير.

ويلتقي الأهلي والزمالك ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وكان فريق «رجال سلة الأهلي» قد نجح في تحقيق الفوز على طلائع الجيش في الجولة الماضية، فيما كانت آخر مباراة للأهلي أمام الزمالك انتهت بفوز الأهلي بنتيجة ١١٢-١٠٦.
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