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عزة مصطفى تشيد ببيان حماة الوطن عن تعويم سفينة قناة السويس

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:38 م
قناة السويس
قناة السويس
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عادل نصار
عرضت الإعلامية عزة مصطفى، في برنامجها صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، بيان حزب حماة الوطن والذي شكر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعويم السفينة.

فيما أشادت مقدمة برنامج صالة التحرير، بالبيان، مؤكدا أن عملية تعويم السفينة البنمية في قناة السويس ملحمة رائعة.

أشاد حزب حماة وطن، بنجاح مصر في تعويم السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس، موجهًا الشكر للرئيس والدولة المصرية وقيادتها، وللقوات المسلحة، والعاملين بقناة السويس، على الجهد الذي بذل ليل نهار لتعويم السفينة.

وقال الحزب، إن المصريين تابعوا بكل فخر واعتزاز، محاولات وجهود الخبراء المصريين لتعويم السفينة، وإعادة فتح الملاحة بقناة السويس، رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية، لافتا إلى أن الذي عبر الساتر الترابي وخط بارليف، لا يستعصى عليه تحريك جنوح السفينة.
وتابع الحزب: أنه رغم كل الأحداث والوقائع شبه الممنهجة التي مر بها الوطن خلال الفترة الراهنة، التي استغلتها قوى الشر، لتقليص حجم الجهود المبذولة، ومحاولة تشويه صورة الدولة ومؤسساتها الوطنية، إلا أن المصريين دائما قادرين على تفويت الفرصة على كل حاسد وحاقد، يحاول أن يستغل تلك الظروف والأزمات.

وأكد الحزب، أن الوطن يمضي للأمام، ومعدن الشعب المصري يعرف في الشدائد، موضحا أن ما حدث بإيادٍ مصرية، هو أبلغ رد على الحملات التي تتعمد الإساءة، إلى الدولة المصرية، وأثبتت هذه المحنة أن الدولة قادرة على حماية الملاحة البحرية، وحركة التجارة العالمية في قناة السويس.
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