وزير خارجية الأردن: أمن العراق ضرورة لاستقرار المنطقة

قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردنى، إن أمن العراق واستقراره ضرورة لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.









وأضاف "الصفدي"،، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين،: "إننا نقف بكل إمكانياتنا مع العراق في جهوده لتعزيز الأمن والاستقرار وتقديم الحياة الأفضل لشعب العراق الذي يستحق الأفضل لما قدم من تضحيات في محاربة الإرهاب".









وأوضح: "لابد من تحرير العراق من أي أزمات تحيط به لأن استقرار العراق استقرار للمنطقة"، لافتا: "يجب أن نعمل معا لأن في عملنا المشترك خيرا لنا جميعا، ويجب أن نقف مع العراق في ما يواجه من تحديات وما يسعي من فرض لإعادة البناء والتنمية".







