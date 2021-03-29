وصول 100 ألف جرعة من لقاح سينوفارم لـ فلسطين

حصلت الحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين على جرعات من لقاح سينوفارم الصيني في إطار الدعم الصيني لبعض الدول في العالم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.





قالت وزيرة الصحة الفلسطينية "مي الكيلة" إن لقاحات سينوفارم التي وصلت إلى رام الله "ستسهم بشكل كبير في تسريع حملة التطعيم المجتمعية".





وسبق أن تلقت السلطة الفلسطينية 62 ألف جرعة من لقاح كورونا من خلال شراكة منظمة الصحة العالمية المصممة لمساعدة البلدان الفقيرة.





وجلبت السلطة الفلسطينية 2000 جرعة من إسرائيل، و10 آلاف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي الصنع.





وأثارت إسرائيل الانتقادات الدولية ضدها لعدم مشاركتها لقاحاتها مع الفلسطينيين، بينما ردت إسرائيل وقالت إن أولويتها هي تطعيم مواطنيها، لكنها بدأت مؤخرا تطعيم نحو 100 ألف فلسطيني في الضفة الغربية يعملون لديها.







