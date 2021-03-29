المسئول عن اغتيال الحريري.. أمريكا ترصد 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن سليم عياش

أرصدت الولايات المتحدة الأمريكية، مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد على تحديد مكان سليم عياش المسئول في حزب الله، والمتهم الأول فى قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.





ونشر حساب برنامج مكافآت من أجل العدالة الخاص بوزارة الخارجية الأمريكية على موقع "تويتر"، معلومات عن عياش الذي حكم عليه في ديسمبر 2020، بخمسة أحكام متزامنة مدى الحياة لتورطه في تفجير شاحنة عام 2005 أسفرت عن مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.





وقالت الخارجية الأمريكية إن سليم عياش ناشط بارز في الوحدة 121 التابعة لحزب الله وهي فرقة اغتيالات تتلقى أوامرها مباشرة من زعيم الحزب حسن نصر الله.





وأشارت إلى أن عياش شارك في جهود لإلحاق الضرر بأفراد الجيش الأمريكي، فضلا عن ضلوعه في قضية اغتيال الحريري.





وكانت صحيفة واشنطن بوست، قد كشفت في أغسطس 2020 عن أن عياش نفذ 4 اغتيالات على الأقل بأوامر من حزب الله.





وجرت محاكمة سليم عياش البالغ 57 عاما غيابيا في أغسطس الماضي، بتهمة القتل وارتكاب عمل إرهابي، لكنه لا يزال طليقا، حيث يرفض أمين حزب الله تسليمه مع 3 متهمين آخرين تمت تبرئتهم في نهاية المطاف.



