قبل خروجه من لقاء جزر القمر.. محمد الشناوي يترك المرمى ويظهر بطريقة نوير





وتقدم المنتخب بأربعة أهداف نظيفة في أول 25 دقيقة، عن طريق كل من محمد الننى ومحمد شريف ومحمد صلاح "هدفين" بصناعة من محمد مجدى قفشة "3 أهداف" وشريف "هدف".





وحل جنش الحارس الثاني لمنتخب مصر بديلاََ لمحمد الشناوي في بداية شوط المباراة الثاني.





ويخوض منتخب مصر مباراة اليوم بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى : محمد الشناوي .

خط الدفاع : علي جبر - محمود حمدي "الونش"- عمر جابر - عبدالله جمعة .

خط الوسط : عمرو السولية - محمد النني - محمد

مجدي "افشه" .

خط الهجوم : محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجية " محمد شريف .





ويجلس علي دكة البدلاء محمود عبدالرحيم "جنش

" طارق حامد - محمد هاني - حسام حسن

- مصطفي فتحي - احمد سيد زيزو- مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - محمد فاروق - ياسر إبراهيم

- احمد ايمن منصور- اسلام عيسى .





وقرر البدري استبعاد كلا من محمد بسام وعامر عامر و ياسر إبراهيم من قائمة منتخب مصر التى تخوض مباراة اليوم لأسباب فنية.





خرج محمد الشناوى حارس مرمى منتخب مصر على دائرة منتصف الملعب على طريقة الألمانى "نوير" حارس فريق بايرن ميونخ، خلال المباراة المقامة حاليا بين المنتخب وجزر القمر فى الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.