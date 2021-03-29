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أخبار العالم

ولاية نيويورك توسع أهلية لقاح كورونا وتتيحه لجميع السكان من سن 30

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:37 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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على صالح
تنضم ولاية نيويورك إلى عشرات الولايات الأخرى في توسيع أهلية لقاح فيروس كورونا، اعتبارًا من يوم الثلاثاء، 30 مارس ، سيتمكن جميع سكان نيويورك الذين تبلغ أعمارهم 30 عامًا فأكثر من تحديد المواعيد والحصول على التطعيم ، وخفض الحد الأدنى للعمر من سن 50 وما فوق.

وفي الأسبوع المقبل - الثلاثاء 6 أبريل - سيتمكن جميع السكان الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا من تلقي اللقاحات ، بما يتماشى مع هدف الرئيس جو بايدن بجعل كل شخص بالغ مؤهلًا للحصول على اللقاح بحلول الأول من مايو، وفقا لما نشرته صحيفة نيويورك تايمز 

وفي السابق ، كان الشباب فقط الذين يعانون من حالات موجودة مسبقًا هم الذين كانوا قادرين على التطعيم.

ويأتي ذلك في الوقت الذي ستجعل فيه 10 ولايات اللقاحات مؤهلة لجميع البالغين الأسبوع الجاري.

ست من هذه الولايات - كانساس ولويزيانا ونورث داكوتا وأوهايو وأوكلاهوما وتكساس - رفعت القيود المفروضة على السكان الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر بحلول يوم الاثنين.

وستزيل مينيسوتا القيود يوم الثلاثاء ، وستتبع إنديانا وساوث كارولينا يوم الأربعاء وكونيكتيكت يوم الخميس.
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