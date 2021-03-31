مرثا محروس:كلمة الرئيس بشأن قناة السويس رسمت خط احمر جديد لايمكن لأي واهم المساس به

قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حديث الرئيس السيسي أثلج صدور أبناء مصر المخلصين حين تحدث عن أيادي عمالنا و أبطال هيئة قناة السويس.
وأضافت "محروس" أن الرئيس وجه رساله لنا المصريين أن بلدنا قويه فتية بنا وأننا قادرون علي صنع المستحيل و استفاض سيادته في إظهار قدرات مصر والمصريين وإرسال رسالة عالمية أن المصري قادر علي المستحيل، نحن شعب عظيم قادر علي بناء مصر الحديثة.
وتابعت : وبحديثه عن مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناه السويس و الفرصة المؤانيء الجديده طمئنا وأظهر أن أي مروع منافس للقناة مصيره الفشل لأننا نمتلك الأفضل.
وأشادت "محروس" بالرسالة الصارمة التي وجهها سيادة الرئيس إلي الأثيوبيين أن مصر لن تمرر الملء الثاني لسد النهضة وأوضح قدرة مصر علي الحفاظ علي حصتها المائية وأن أي واهم علي العبث مع مصير مصيره الفوضي هو وبلاده فمصر لا تهدد لكنها تدافع عن مصالحهم.
واختتمت "محروس"، قائلة : إن كلمة الرئيس اليوم هي رسالة مصرية من شاطيء العزة قناة السويس التي بناها المصريين بدمائهم إلى من يحاولوا العبث في روح مصر و قلبها نيل مصر، مشيرة إلى أن هذه الكلمة لها رسالة مكانية مرتبطة بقوة قناة السويس ورسمت خط احمر جديد لايمكن لأي واهم المساس به.