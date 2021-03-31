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برلمان

مرثا محروس:كلمة الرئيس بشأن قناة السويس رسمت خط احمر جديد لايمكن لأي واهم المساس به

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:46 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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ماجدة بدوى

قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حديث الرئيس السيسي أثلج صدور أبناء مصر  المخلصين حين تحدث عن أيادي عمالنا و أبطال هيئة قناة السويس.

وأضافت "محروس" أن الرئيس وجه رساله لنا المصريين أن بلدنا قويه فتية بنا وأننا قادرون علي صنع المستحيل و استفاض سيادته في إظهار قدرات مصر والمصريين وإرسال رسالة عالمية أن المصري قادر علي المستحيل، نحن شعب عظيم قادر علي بناء مصر الحديثة.

وتابعت : وبحديثه عن مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناه السويس و الفرصة المؤانيء الجديده طمئنا وأظهر أن أي مروع منافس للقناة مصيره الفشل لأننا نمتلك الأفضل.
 
وأشادت "محروس"  بالرسالة الصارمة التي وجهها سيادة الرئيس إلي الأثيوبيين أن مصر لن تمرر الملء الثاني لسد النهضة وأوضح قدرة مصر علي الحفاظ علي حصتها المائية وأن أي واهم علي العبث مع مصير مصيره الفوضي هو وبلاده فمصر لا تهدد لكنها تدافع عن مصالحهم.

واختتمت "محروس"، قائلة : إن كلمة الرئيس اليوم هي رسالة مصرية من شاطيء العزة قناة السويس التي بناها المصريين بدمائهم إلى من يحاولوا العبث في روح مصر و قلبها نيل مصر، مشيرة إلى أن هذه الكلمة لها رسالة مكانية مرتبطة بقوة قناة السويس ورسمت خط احمر جديد لايمكن لأي واهم المساس به.
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