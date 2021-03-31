رئيس جامعة حلوان: الأنشطة الطلابية تعمل على إعداد كوادر قادرة على المنافسة بسوق العمل

تطلق جامعة حلوان العديد من المسابقات والأنشطة الطلابية خلال العام الدراسى للحرص على إعداد كوادر طلابية لديها حس ابتكارى و تعى أهمية الإبداع.





وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان خلال هذا الأمر أن جامعة حلوان تحرص على الاهتمام بالأنشطة الطلابية لأنها تساعد على العمل على إعداد الكوادر الطلابية القادرة على للمنافسة الشريفة والإيجابية، وتأهيلهم للاندماج في سوق العمل و رفع الحس الابتكاري و دعم الأفكار التي يمكن أن تسهم بدورها في التنمية المجتمعية ومواكبة رؤية الدولة.









جدير بالذكر أنه تتابع جامعة حلوان انتظام أعمال الفصل الدراسى الثانى وتطبيق نظام التعليم الهجين وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، بحيث يكون حضور طلاب الكليات العلمية من 3 -4 أيام، يومان لطلاب الكليات النظرية كما تتابع اغلب كليات الجامعة الدراسة بنظام الاون لاين منذ بداية الاسبوع الاول للفصل الدىاسى وحتى نهاية الأسبوع الحالى ، للحفاظ على سلامة الطلاب من كورونا.